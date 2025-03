Südkorea und EU veranstalten ersten Dialog über Weltraumsicherheit

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union haben ihren ersten Dialog über die Weltraumsicherheit veranstaltet.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul am Dienstag kamen Youn Jong-kwon, Generaldirektor für internationale Sicherheit, und Marjolijn van Deelen, EU-Sonderbeauftragte für Weltraumangelegenheiten, am Montag (Ortszeit) in Brüssel zum ersten bilateralen Dialog über die Weltraumsicherheit zusammen.Die Beratung fand im Rahmen der Folgemaßnahmen der Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft statt, die Südkorea und die EU im vergangenen November besiegelt hatten.Bei dem Treffen tauschten beide Seiten ihre Einschätzungen zu verschiedenen Weltraumbedrohungen aus. Sie einigten sich, für die Entwicklung von Normen für die Weltraumsicherheit zusammenzuarbeiten. Auch wurde vereinbart, den Korea-EU-Dialog zur Weltraumsicherheit auf regelmäßiger Basis abzuhalten und zugleich nach weiteren konkreten Kooperationsmöglichkeiten auf bilateraler Ebene zu suchen.Südkorea betonte außerdem die Notwendigkeit der Kooperation mit gleichgesinnten Partnern wie der EU, um auf zunehmende Bedrohungen durch Nordkorea im Weltraum reagieren zu können.