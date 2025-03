Ausfuhren vom 1. bis 10. März um 2,9 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten Tagen dieses Monats um fast drei Prozent gestiegen.Den am Dienstag veröffentlichten Daten der Zollbehörde zufolge beliefen sich die Exporte vom 1. bis 10. März auf 13,9 Milliarden Dollar. Dies sind 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Halbleiterexporte stiegen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 0,03 Prozent, während bei Schiffen ein kräftiges Wachstum von 55,2 Prozent verzeichnet wurde. Die Pkw-Lieferungen legten um 6,2 Prozent zu.Der Gesamtwert der Exporte im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 115,5 Milliarden Dollar.Die Einfuhren in den ersten zehn Märztagen zogen verglichen mit dem Vorjahr um 7,3 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar an.Die Handelsbilanz in dem Zeitraum verzeichnete ein Defizit von zwei Milliarden Dollar.