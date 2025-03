Ukraine: Nordkoreanische Truppen an russischer Gegenoffensive in Kursk beteiligt

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Truppen haben sich laut dem ukrainischen Militärchef an der russischen Gegenoffensive zur Zurückeroberung von Gebieten in der russischen Region Kursk beteiligt.Entsprechendes teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Syrskyj, in einer am Montag (Ortszeit) in sozialen Medien veröffentlichten Erklärung mit, wie Reuters und AFP berichteten.Russische Truppen von beträchtlichem Ausmaß seien mit Unterstützung durch nordkoreanische Infanteristen in die Offensive gegangen. Sie hätten jedoch beträchtliche Verluste bei Truppen und Ausrüstung zu beklagen, hieß es.Der General erklärte, dass er eine ukrainische Truppeneinheit besuche, die in der Region Kursk kämpfe. Er gab jedoch nicht bekannt, ob er russisches Territorium betreten habe.Nachdem die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt hatten, gab es Medienberichte, nach denen die ukrainische Armee aufgrund der verstärkten Offensive der russischen Truppen in Kursk in die Defensive gedrängt werde.Laut Informationen hat die Ukraine mittlerweile zwei Drittel des von ihr besetzten Gebiets in der Region Kursk wieder verloren. Den dort verbleibenden ukrainischen Truppen drohe laut Berichten die Gefahr, von der russischen Armee umzingelt zu werden.