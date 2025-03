US-Kommando verurteilt Nordkoreas Raketenstart

Photo : KBS News

Das Indopazifik-Kommando der USA hat Nordkoreas Start ballistischer Raketen vom Montag verurteilt.In einer Erklärung am Montag (Ortszeit) teilte das Kommando mit, es sei sich darüber im Klaren, dass Nordkorea mehrere ballistische Raketen abgefeuert habe. Es berate sich eng mit Südkorea und Japan sowie anderen Verbündeten und Partnern in der Region.Die USA verurteilten diese Aktionen und forderten Nordkorea auf, weitere illegale und destabilisierende Handlungen zu unterlassen, hieß es.Man habe zwar festgestellt, dass dieses Ereignis keine unmittelbare Bedrohung für das US-Personal, das US-Territorium oder die Verbündeten darstelle. Jedoch werde die Situation weiterhin beobachtet. Die Zusagen der USA zur Verteidigung Südkoreas und Japans blieben eisern, fuhr das Kommando fort.Nordkorea hatte am Montag erstmals seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ballistische Raketen gestartet.