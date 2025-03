Regierung mahnt vor Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon zu friedlichen Demonstrationen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat vor dem Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol zu friedlichen Demonstrationen gemahnt.Gegen illegale und gewalttätige Kundgebungen werde streng vorgegangen, kündigte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Dienstag auf der Kabinettssitzung an.Vor der wichtigen Urteilsverkündung des Verfassungsgerichts wachse in der Öffentlichkeit die Sorge vor einem Ausufern sozialer Konflikte und Zusammenstößen.Die Regierung werde rechtmäßige und friedliche Versammlungen und Proteste so weit wie möglich gewährleisten. Komme es dabei aber zu Handlungen, mit denen die öffentliche Gewalt herausgefordert würde, werde streng nach Gesetzen und Prinzipien bestraft, ohne dass Toleranz gewährt werde, warnte Choi.Die internationale Gemeinschaft beobachte die Republik Korea mit großer Aufmerksamkeit, sagte Choi weiter. Er rief die Bürger auf, auf der Grundlage von Respekt und Verständnis für Unterschiede ein reifes Bürgerbewusstsein zu zeigen.