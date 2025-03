Special Olympics Winterspiele in Turin eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Special Olympics Weltwinterspiele 2025 sind am Samstag (Ortszeit) im italienischen Turin eröffnet worden.An der Eröffnungsfeier nahmen etwa 1.500 Athleten aus 100 Ländern teil.72 Athleten aus Südkorea marschierten mit einem Transparent ein, auf dem „Grazie di cuore, Torino! Forza!“ (Herzlichen Dank, Turin! Los!) geschrieben stand.Während der Sportveranstaltung bis 15. März gehen die südkoreanischen Athleten in sieben Sportarten, darunter Floorball, Eiskunstlauf und Ski Alpin, an den Start.Die Special Olympics sind das weltgrößte Sportfestival für Menschen mit Entwicklungsstörungen und wurden 1968 in der US-Stadt Chicago ins Leben gerufen.Die Weltwinterspiele der Special Olympics finden zum zwölften Mal statt und acht Jahre nach der letzten Veranstaltung 2017 in Österreich.