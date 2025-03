Verfassungsurteil in Amtsenthebungsverfahren gegen Rechnungshof-Chef und drei Staatsanwälte am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Das Verfassungsgericht wird am Donnerstag Urteile in den Amtsenthebungsverfahren gegen den Leiter des Rechnungshofs BAI und drei Staatsanwälte verkünden.Das Gericht kündigte am Dienstag an, um 10 Uhr am Donnerstag seine Entscheidungen darüber bekannt zu machen, ob BAI-Chef Choe Jae-hae, der Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral, Lee Chang-soo, und die Staatsanwälte Cho Sang-won und Choi Jae-hun ihres Amtes enthoben werden müssten.Choe wird eine mangelhafte Inspektion angeblicher Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Umzug des Präsidialamtes und der Präsidentenresidenz im Jahr 2022 vorgeworfen.Gegen die drei Staatsanwälte stellte die Nationalversammlung Amtsenthebungsanträge, weil sie im Fall der Aktienkursmanipulation, in den First Lady Kim Keon-hee verwickelt war, nicht ordentlich ermittelt hätten.Angesichts der Ankündigung des Verfassungsgerichts gehen Beobachter davon aus, dass die Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol später als erwartet erfolgen könnte.