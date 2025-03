Trump designiert Ex-Botschafter in Thailand zu Abteilungsleiter für Ostasien im Außenministerium

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat einen ehemaligen Botschafter in Thailand zum Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifik im Außenministerium designiert.Die Abteilung beschäftigt sich auch mit Fragen betreffend Süd- und Nordkorea.Er freue sich, bekannt zu geben, dass Botschafter Michael George DeSombre als nächster Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifik im Außenministerium nominiert werde, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social am Dienstag (Ortszeit).DeSombre hatte am Ende der ersten Amtszeit Trumps als Botschafter in Thailand gedient. Er ist derzeit Partner bei der Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell LLP.Trump schrieb, dass DeSombre bei der Anwaltskanzlei für Übernahmen und Fusionen in Asien sowie Angelegenheiten in Südkorea und Südostasien zuständig sei.Wie verlautete, sei seine Frau Koreanerin. Er könne Alltagskoreanisch sprechen und spreche fließend Chinesisch. Während der ersten Amtszeit Trumps wurde er als Nachfolger des damaligen Abteilungsleiters für Ostasien und Pazifik, Daniel Russel, gehandelt.