US-Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte treten heute in Kraft

Photo : YONHAP News

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte sollen am heutigen Mittwoch (Ortszeit) in Kraft treten.Trump hatte am 10. Februar ein Dekret hierfür unterzeichnet. Demnach werden alle Stahl- und Aluminiumprodukte, die in die USA eingeführt werden, ab 0.01 Uhr am Mittwoch (Ortszeit im Osten der USA) mit einem 25-Prozent-Zoll belegt.Alle Ausnahmen und Zollbefreiungen, welche die USA bisher gemäß den Vereinbarungen mit einzelnen Ländern gewährt haben, fallen grundsätzlich weg.Somit wird das 2018 ausgehandelte Zollkontingent für koreanische Stahlprodukte am Mittwoch ebenfalls abgeschafft. Im Rahmen des Kontingents durften bis zu 2,63 Millionen Tonnen Stahlprodukte jährlich aus Südkorea zollfrei in die USA exportiert werden.Laut Daten der Behörde für internationalen Handel des US-Handelsministeriums war Südkorea letztes Jahr für die USA der viertgrößte Stahlexporteur. Südkorea kam mit einem Exportvolumen von 2,9 Milliarden Dollar auf einen Anteil von neun Prozent. Wichtigster Stahllieferant für die USA war Kanada mit 23 Prozent Anteil, gefolgt von Mexiko und Brasilien.Laut der südkoreanischen Stahlbranche und dem Koreanischen Verband für internationalen Handel entfiel im letzten Jahr auf die USA ein Anteil von etwa 13 Prozent am Gesamtwert der südkoreanischen Stahlexporte.