Zahl der Erwerbstätigen im Februar um 136.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Februar um mehr als 130.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im Februar 28,179 Millionen Menschen berufstätig. Dies sind 136.000 mehr als ein Jahr zuvor.Die Beschäftigungsquote stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 61,7 Prozent.Nach Branchen betrachtet, ist die Erwerbstätigenzahl in der Baubranche und im verarbeitenden Gewerbe geschrumpft. Im Gesundheitswesen, im Bereich der sozialen Dienstleistungen sowie Wissenschafts- und Technologiedienstleistungen waren dagegen mehr Menschen beschäftigt.Die Arbeitslosenquote lag bei 3,2 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie ein Jahr zuvor.In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren kletterte die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte auf sieben Prozent.Die Zahl der Menschen, die ohne Vorliegen besonderer Gründe nicht auf Arbeitssuche sind, stieg um 123.000 auf 2,697 Millionen.