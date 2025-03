Jimin bricht Rekord der längsten Verweildauer von K-Pop-Solosänger in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Jimin von BTS hat in der Geschichte der koreanischen Popmusik einen neuen Rekord aufgestellt.Er wurde der K-Pop-Solosänger, der am längsten in den US-Charts Billboard Hot 100 vertreten ist.Laut den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neusten Hot 100-Charts liegt „Who“, Titelsong von Jimins zweitem Soloalbum „MUSE“, an 41. Stelle.Der Song hält sich damit seit der Veröffentlichung im vergangenen Juli die 32. Woche in Folge in diesen Charts. Damit wurde der bisherige Rekord einer Verweildauer von 31 Wochen gebrochen, den Psy 2012 mit „Gangnam Style“ aufgestellt hatte. Zudem wurde der Rekord von BTS eingestellt, der mit „Dynamite“ aufgestellt worden war. Das Lied hatte sich 32 Wochen lang in der Hitparade gehalten.Jimin wurde somit nicht nur als Solosänger, sondern auch als Mitglied einer Gruppe Rekordhalter für die am längsten in den Billboard Hot 100 vertretenen K-Pop-Lieder.