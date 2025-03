US-Rindfleischproduzenten fordern Lockerung von Südkoreas Importbeschränkungen

Photo : YONHAP News

US-Rindfleischproduzenten haben die Trump-Regierung um Unterstützung gebeten, damit Südkoreas Einfuhrverbot für US-Rindfleisch von älteren Tieren ab 30 Monaten aufgehoben wird.Die Altersbeschränkung für US-Rindfleisch wurde 2008 nach langen Verhandlungen zwischen Seoul und Washington aus Angst vor dem Rinderwahnsinn vereinbart.Die Forderung unterbreitete der Verband der US-Rinderzüchter National Cattlemen's Beef Association (NCBA) in einem Meinungspapier, das am Dienstag (Ortszeit) dem Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) eingereicht wurde. Die Organisation nannte darin Südkoreas entsprechende Quarantänebestimmungen als unfaire Handelspraktik.Man sei sich dessen bewusst, dass die Altersbeschränkung von 30 Monaten für US-Rindfleisch in Südkorea eine sensible Angelegenheit sei. Diese sollte jedoch nicht ignoriert werden, erklärte die Interessengruppe.NCBA behauptete, dass China, Japan und Taiwan ähnliche 30-Monats-Beschränkungen aufgehoben hätten, weil sie die Sicherheit und Qualität von US-Rindfleisch anerkennen würden.Das USTR muss auf Anweisung von Präsident Donald Trump unlautere Handelspraktiken von Handelspartnern identifizieren und Trump bis zum 1. April einen Bericht mit Verbesserungsvorschlägen vorlegen.