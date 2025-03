Weißes Haus verurteilt Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat den ersten Start ballistischer Raketen durch Nordkorea seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Donald Trump verurteilt.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse, man verurteile diese Aktion (Nordkoreas). Man fordere den Stopp illegaler und destabilisierender Handlungen.Das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis bleibe eisern. Die Trump-Regierung stehe in engem Kontakt mit südkoreanischen Ansprechpartnern, um Freiheit und Öffnung der indopazifischen Region zu fördern, fuhr sie fort.Nordkorea hatte gegen 13.50 Uhr am Montag koreanischer Zeit mehrere ballistische Raketen in Richtung Westmeer abgefeuert.