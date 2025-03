Südkorea und USA üben Beseitigung von Massenvernichtungswaffen

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Mittwoch eine gemeinsame Übung zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen abgehalten.Die Übung wurde im Rahmen des gemeinsamen Feldmanövers Freedom Shield TIGER von der 25. Infanteriedivision des südkoreanischen Heeres, der 2. Infanteriedivision der USA und der gemeinsamen Division beider Länder durchgeführt. Es sollte die Fähigkeit zur Durchführung von Operationen für die Beseitigung von Massenvernichtungswaffen in Nordkorea verbessert werden.Daran nahmen über 500 Soldaten teil und über 50 Geräte wurden eingesetzt. Südkorea setzte unbemannte Luftfahrzeuge und Roboter zur Erkundung und Beseitigung von Explosivstoffen ein, die US-Armee Militärroboter PackBot.Nordkorea kritisierte auch heute die südkoreanisch-US-amerikanische Übung Freedom Shield.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA forderte in einem Kommentar, die unheilvollen Vorzeichen der riskanten gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas ernst zu nehmen. Die Probe für einen Atomkrieg, die die Ursache für die Verschlechterung der Lage auf der koreanischen Halbinsel sei, müsse sofort gestoppt werden.Seit Beginn der Übung Freedom Shield am 10. März hat Nordkorea wiederholt Kritik daran geübt.