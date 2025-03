Zahl der Demenzpatienten in Südkorea erreicht fast eine Million

Photo : YONHAP News

Die Zahl der an Demenz erkrankten Personen in Südkorea beträgt nach Schätzungen fast eine Million.Das Gesundheitsministerium schätzte die Zahl der Demenzpatienten in diesem Jahr auf 970.000.Aufgrund der Bevölkerungsstatistik geht das Ressort davon aus, dass nächstes Jahr die Eine-Million-Schwelle überschritten wird.Laut den am Mittwoch veröffentlichten Untersuchungsergebnissen lag die Prävalenz der Demenzpatienten bei den Menschen ab 65 Jahren bei 9,25 Prozent im Jahr 2023. Verglichen mit der letzten Untersuchung im Jahr 2016 sank der Anteil leicht nach 9,5 Prozent.Je älter man ist und je niedriger der Bildungsstand ist, desto höher ist die Prävalenz, so die Untersuchung. Zudem sind Frauen häufiger als Männer an Demenz erkrankt.46 Prozent der befragten Familien von Demenzkranken antworteten, dass sie sich in Bezug auf die Betreuung belastet fühlten. Als größte Schwierigkeit wurde die finanzielle Belastung genannt.Es stellte sich heraus, dass sich Angehörige im Schnitt 27,3 Monate lang um Demenzkranke kümmern, bevor diese in eine Pflegeeinrichtung ziehen werden.Das Gesundheitsministerium will auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse den fünften umfassenden Plan für den Umgang mit Demenz erstellen.