Regierung will Nachlasssteuer reformieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will eine Reform der Nachlasssteuer in die Wege leiten.Das Finanzministerium gab am Mittwoch einen Plan für die Einführung einer Erbschaftsteuer bekannt.In Südkorea wird derzeit nach dem 1950 eingeführten Nachlasssteuergesetz die Steuer auf den gesamten Nachlass einer verstorbenen Person erhoben, bevor der Rest an die Hinterbliebenen gezahlt wird.Das Finanzministerium will eine sogenannte Erbanfallsteuer einführen. Das bedeutet, dass Steuern abhängig von den tatsächlich an einzelne Erben übertragenen Vermögenswerten berechnet werden.Falls ein Nachlass im Wert von drei Milliarden Won gleichmäßig an drei Erben vererbt wird, wird nach dem aktuellen System der Restbetrag nach Steuerabzug unter diesen aufgeteilt. Im Falle einer Erbschaftssteuer erhalten die drei Personen dann jeweils eine Milliarde Won, anschließend wird die Steuer auf den jeweiligen Betrag erhoben.Je mehr Erben es gibt, desto geringer wird die Erbschaftssteuer ausfallen, wenn neue Berechnungsmethode eingeführt wird.Das Finanzministerium setzte es sich zum Ziel, die Erbschaftssteuer im Jahr 2028 in Kraft zu setzen, falls die Gesetzesänderung hierfür noch in diesem Jahr von der Nationalversammlung gebilligt wird.