Weltraumteleskop SPHEREx erfolgreich ins All gestartet

Photo : YONHAP News

Ein gemeinsam von der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem Koreanischen Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaft (KASI) entwickeltes Weltraumteleskop ist ins All gestartet worden.Das neue Weltraumteleskop SPHEREx wurde um 12.10 Uhr am Mittwoch koreanischer Zeit an Bord einer Falcon 9-Trägerrakte von SpaceX vom Weltraumstützpunkt in Kalifornien gestartet.Laut der südkoreanischen Luft- und Raumfahrtbehörde gelang gegen 13.30 Uhr die Kommunikation mit der Bodenstation auf Spitzbergen des Near Space Network der NASA.SPHEREx ist ein Weltraumteleskop, mit dem am Boden kaum sichtbare Infrarotstrahlen erfasst werden können. Ziel des Projekts ist es, den gesamten Himmel in 102 Farben zu beobachten und weltweit erstmals eine dreidimensionale Infrarot-Karte des Universums zu erstellen.Das Teleskop wurde unter Federführung des California Institute of Technology entwickelt. Das südkoreanische Institut KASI hat sich als einzige ausländische Institution an der Entwicklung beteiligt.