Schulen nahe Verfassungsgericht sollen am Tag der Urteilsverkündung gegen Präsident Yoon schließen

Photo : YONHAP News

Am Tag der Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol werden Schulen in der Nähe des Verfassungsgerichts geschlossen.An dem Tag werden groß angelegte Kundgebungen erwartet.Die Entscheidung gab das Bildungsamt der Hauptstadt am Mittwoch bekannt. Die vorübergehende Schließung betreffe zwei Kindergärten, drei Grundschulen, zwei Mittelschulen, drei Oberschulen und eine Sonderschule.Die Kindergartenkinder und Grundschüler sollen in benachbarten Einrichtungen betreut werden.Am Tag vor und nach der Urteilsverkündung werden Mitarbeiter des Bildungsamtes verstärkt auf Schulwegen im Einsatz sein, um Schüler auf dem Schulweg unterstützen. An den Haupttoren der Schulen soll es Zugangskontrollen geben.Auch Grundschulen und Kindergärten in der Nähe der Präsidentenresidenz erwägen, am Tag der Urteilsverkündung zu schließen.