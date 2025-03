Gelber Staub aus Übersee erreicht Korea

Photo : YONHAP News

Neben Feinstaub hat auch gelber Staub aus Übersee am Mittwochnachmittag Südkorea erreicht.Gelber Staub, der am Dienstag in der Wüste Gobi und auf dem Plateau der Inneren Mongolei entstand, gelangt mit dem Nordwestwind nach Korea. Davon soll zuerst die Westküste des Landes betroffen sein.Gelber Staub soll sich in der Nacht im ganzen Land ausbreiten.Weil ein Tiefdruckgebiet über das Gebiet im Osten der Mongolei zieht, wo der gelbe Staub seinen Ursprung nimmt, soll am Mittwoch zusätzlich gelber Staub entstehen. Auch dieser wird nach Südkorea gelangen und am Donnerstag und Freitag zur Verschlechterung der Luftqualität führen.Am Donnerstag soll es ortsweise in der Hauptstadtregion, dem Binnenland und den Berggebieten der Provinz Gangwon sowie auf Jeju gelegentlich regnen. Die Niederschlagsmenge soll aber nicht ausreichen, um den Staub wegzuspülen.