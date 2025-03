Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Mittwoch um 1,47 Prozent gestiegen.Der Index sei bei einem Stand von 2.574,82 Zählern aus dem Handel gegangen.Die Anleger hätten trotz Verlusten an der Wall Street am Dienstag bei Aktien von Halbleiter- und Batterieherstellern zugegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.