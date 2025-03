Gelber Staub sucht Korea heim – landesweit hohe Feinstaubwerte

Photo : YONHAP News

Gelber Staub ist mit dem Nordwestwind nach Korea gelangt.Die Werte für die Feinstaubkonzentration in Südkorea liegen daher am Donnerstag landesweit auf dem Niveau „schlecht“ oder „sehr schlecht“.Für Incheon und die westliche Region Chungcheong wurde eine Warnung der niedrigsten Stufe vor gelbem Staub ausgegeben.An der Westküste herrschte am Morgen dichter Nebel. Am Flughafen Incheon und am Flughafen Gimpo in Seoul galt wegen eingeschränkter Sicht vorübergehend eine Warnung.Am Tag soll es in den meisten Landesteilen um etwa zehn Grad wärmer als am Morgen sein. In Seoul wird mit 15 Grad gerechnet, in Gwangju und Daegu mit 17 Grad.Am Sonntag soll es regnen oder schneien und in der Folge auch wieder kälter werden. In der kommenden Woche soll es im ganzen Land noch einmal sehr kalt werden.