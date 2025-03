Regierung beschließt neue Sonderregelungen zu wöchentlicher Höchstarbeitszeit in Halbleiterindustrie

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat neue Sonderregelungen zur wöchentlichen Höchstarbeitszeit für Forscher und Entwickler in der Halbleiterindustrie beschlossen.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit kündigte die Maßnahme bei einem Ministertreffen am Mittwoch an.Forschende in der Halbleiterbranche sollen bis zu 64 Stunden in der Woche arbeiten können, wenn sie selbst damit einverstanden sind und eine Genehmigung des Arbeitsministers eingeholt wird. Eine solche Genehmigung besitzt derzeit bis zu drei Monate Gültigkeit und kann maximal dreimal um jeweils drei Monate verlängert werden.Nach den neuen Plänen soll die maximale Geltungsdauer der Genehmigung auf sechs Monate verlängert werden. Diese soll dann einmal um sechs Monate verlängert werden können.Anlass für die Maßnahme war, dass weiterhin ein Halbleiter-Sondergesetz aufgrund von Differenzen zwischen Regierungs- und Oppositionslager im Parlament anhängig ist. Der Entwurf sieht für den Forschungs- und Entwicklungsbereich der Halbleiterbranche eine Ausnahme von der gesetzlichen maximalen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden vor.Der Koreanische Verband der Halbleiterindustrie begrüßte die Entscheidung der Regierung, die Sonderregelungen für längere Arbeitszeiten zu verbessern. Damit entstünde mehr Flexibilität in Forschung und Entwicklung sowie Produktion, hieß es.