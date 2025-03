Geflüchtete Nordkoreanerinnen berichten in New York über Menschenrechtsverstöße

Photo : YONHAP News

In New York hat eine Veranstaltung zur Lage der Menschenrechte von Frauen in Nordkorea stattgefunden.Diese fand am Rande der laufenden 69. Sitzung der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau (CSW) statt.Geflüchtete Nordkoreanerinnen berichteten dabei über ihre Erfahrungen und forderten die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, damit Menschenrechtsfragen in Nordkorea angegangen werden.Die in Großbritannien tätige Aktivistin Jihyun Park nahm per Videoschalte teil und machte auf eine schlimme Menschenrechtslage von Nordkoreanerinnen aufmerksam.Sie schilderte, wie sie nach der Zwangsrückführung von China nach Nordkorea in einem Gefangenenlager misshandelt wurde. Sie sei in einer fensterlosen Zelle eingesperrt und wie ein Tier behandelt worden. Sie habe barfuß und wie ein Sklave Zwangsarbeit verrichtet.Die aus Nordkorea geflüchtete Jang Eun-sook, die heute in den USA studiert, berichtete über Beobachtungen als Minderjährige in einem Gefangenenlager, in das sie nach der Festnahme bei einem Fluchtversuch gebracht worden war.Ihre Zellengenossen hätten nach der Rückkehr vom Verhör stets Risse in der Kleidung gehabt. Ihre Gesichter seien als Folge der Folter und Schläge geschwollen gewesen.Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, betonte, die nordkoreanische Menschenrechtsfrage sei nicht länger ein sekundäres Thema, das verglichen mit der Nuklearproblematik weniger wichtig sei. Vielmehr sei die Menschenrechtssituation in Nordkorea eine wichtige Angelegenheit, die das wahre Gesicht des nordkoreanischen Regimes zeige.