Handelsminister reist in die USA

Photo : KBS News

Handelsminister Cheong In-kyo ist für Gespräche mit wichtigen US-Regierungsbeamten in die USA gereist.Vor seiner Abreise am Donnerstag sagte Chung am Flughafen Incheon gegenüber Reportern, er wolle in Verhandlungen mit dem US-Handelsbeauftragen erreichen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Südkorea auf ein Mindestmaß begrenzt bleiben. Er wolle darauf aufmerksam machen, dass Südkorea ein Kooperationsland sei, das der US-Politik für Wirtschaftssicherheit am besten entsprechen könne.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie erklärte, dass die Ministerreise eine Art Folgebesprechung nach der Aufnahme von Konsultationen auf Ministerebene Ende Februar sei.Cheong werde in seinen Gesprächen mit hochrangigen US-Regierungsvertretern Südkoreas Position zu aktuellen Handelsangelegenheiten übermitteln, hieß es.