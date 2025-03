Kommissarischer Präsident fordert noch ausgeglichenere und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen mit USA

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat noch ausgeglichenere und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zwischen Südkorea und den USA gefordert.Sollten beide Länder solche Beziehungen anstreben, würde dies zur Stärkung ihrer Allianz führen, sagte Choi in einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der US-Zeitung „Wall Street Journal“. Die südkoreanische Regierung sei zusammen mit dem Privatsektor vollständig darauf vorbereitet.Die Äußerung machte er in Bezug auf die Zollpolitik der Trump-Regierung.Die Zeitung schrieb, Choi befürchte, dass sich Trumps Augenmerk bald auf Südkorea, das einen der größten Handelsüberschüsse der Welt mit den USA habe, richten werde.Choi erklärte, er würde im Falle eines direkten Gesprächs mit Präsident Trump betonen, dass der Handelsüberschuss mit den USA nur vorübergehender Natur sei.Koreanische Unternehmen hatten ihre Investitionen in den USA erhöht, als dessen Folge nahm der Export von Investitionsgütern zeitweilig zu. Choi will der US-Seite erläutern, dass der Überschuss zurückgehen wird, sobald die entsprechende Nachfrage sinkt.Koreanische Großunternehmen wie Samsung und Hyundai hätten in letzter Zeit Dutzende Milliarden Dollar in den USA investiert. In den letzten zwei Jahren habe kein anderes Land beim Volumen der Neuinvestitionen in den USA Südkorea übertroffen, schrieb „Wall Street Journal“.