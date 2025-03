Nach Bombenabwurf auf Wohngebiet zwei Piloten fahrlässiger Körperverletzung beschuldigt

Photo : YONHAP News

Zwei Piloten der Luftwaffe werden nach dem versehentlichen Bombenabwurf auf ein Wohngebiet in Pocheon der fahrlässigen Körperverletzung beschuldigt.Das teilte das Kommando für Kriminalermittlungen des Verteidigungsministeriums am Donnerstag seinem Pressekorps mit.Das Kommando habe im Zuge der bisherigen Ermittlungen zum versehentlichen Bombenabwurf am 6. März bestätigt, dass die fehlerhafte Eingabe von Zielkoordinaten durch die Piloten die unmittelbare Unglücksursache gewesen sei.Beide Piloten würden wegen Fahrlässigkeit, die Körperverletzungen verursacht habe, und der Beschädigung von Militäranlagen strafrechtlich beschuldigt, hieß es.Die Luftwaffe will nächste Woche entscheiden, ob den Piloten die Fluglizenz entzogen wird.Die Luftwaffe hatte am Dienstag bereits zwei Kommandeure der Truppeneinheit der Piloten von ihren Posten entfernt. Es seien schwerwiegende Pflichtversäumnisse und die Verletzung der Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen festgestellt worden, hieß es zur Begründung.