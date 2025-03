Ausgaben für Privatunterricht trotz sinkender Schülerzahlen gestiegen

Photo : KBS News

Die Gesamtausgaben für den Privatunterricht von Schülern in Südkorea sind letztes Jahr auf fast 30 Billionen Won gestiegen.Die Pro-Kopf-Ausgaben übertrafen monatlich 470.000 Won.Nach den am Donnerstag vom Statistikamt veröffentlichten Ergebnissen einer Untersuchung dazu im Jahr 2024 lagen die Gesamtausgaben für den Privatunterricht von Grund-, Mittel- und Oberschülern bei 29,2 Billionen Won (20 Milliarden Dollar).Dies entspricht einem Zuwachs von 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich und dem bisher höchsten Stand.Die Behörde führte den Anstieg trotz sinkender Schülerzahlen darauf zurück, dass mehr Schüler immer längeren Privatunterricht nehmen.Die Pro-Kopf-Ausgaben für den Privatunterricht legten gegenüber dem Vorjahr um 9,3 Prozent auf 474.000 Won (326 Dollar) im Monat zu.Nach Regionen betrachtet, waren in Seoul (673.000 Won), Gyeonggi (513.000 Won) und Busan (483.000 Won) die Ausgaben höher als im Landesdurchschnitt.