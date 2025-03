Polizei deckte letztes Jahr 27 Fälle von Technologieabfluss ins Ausland auf

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat im vergangenen Jahr 27 Fälle eines illegalen Technologieabflusses ins Ausland aufgedeckt.Das gab das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde am Donnerstag bekannt.In elf Fällen handelte es sich um Schlüsseltechnologien, die direkt mit der nationalen Sicherheit in Zusammenhang stehen.Der Anteil der illegalen Weitergabe von Technologie ins Ausland an allen Technologiediebstählen ist kontinuierlich gestiegen. Erstmals wurde die 20-Prozent-Marke überschritten.Die Polizei stellte die Gehälter und Aufenthaltskosten fest, die Verdächtige für die Weitergabe von Schlüsseltechnologien erhalten hatten, und trieb diese vor der Anklageerhebung ein. Auf diese Weise konnten Erträge aus Straftaten in Höhe von 6,5 Milliarden Won (rund 4,5 Millionen Dollar) sichergestellt werden.