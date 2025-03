Kospi gibt leicht nach

Photo : Getty Images Bank

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag leicht nachgegeben.Der Index verlor 0,05 Prozent auf 2.573,64 Zähler.Die US-Börsen hatten sich am Mittwoch nach zwei Verlusttagen in Folge wieder stabilisiert, da der Verbraucherpreisindex im Februar weniger stark stieg als erwartet.Die Daten hätten dazu beigetragen, Sorgen vor einer Stagflation an den Rand zu schieben, der Kospi habe er schließlich aber wegen Gewinnmitnahmen schwächer geschlossen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.