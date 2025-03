Trump nennt Nordkorea erneut Atommacht

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea erneut als Atommacht bezeichnet.Er wolle die Beziehungen, die er während seiner ersten Amtszeit mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gepflegt hatte, wiederherstellen, sagte er während des Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus.Auf die Frage eines Reportes, ob er plane, die Beziehungen zu Kim wiederherzustellen, antwortete Trump, er würde dies tun.Er habe ein gutes Verhältnis zu Kim Jong-un. Man werde sehen, was passiere, sagte Trump. Aber sicherlich sei er eine Atommacht, fügte Trump hinzu.Trump hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt am 20. Januar vor der Presse Nordkorea als Atommacht bezeichnet.Die internationale Gemeinschaft erkennt Nordkorea angesichts möglicher diplomatischer und militärischer Folgen nicht als Atommacht an, obwohl das Land über Atomwaffen verfügt.