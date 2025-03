Samsung Electronics zu innovativstem Unternehmen der Welt gekürt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat in einer Liste der 100 innovativsten Unternehmen der Welt den Spitzenplatz erobert.Das Marktforschungsunternehmen Clarivate veröffentlichte jüngst seine Liste „Top 100 Global Innovators 2025“. Nach Branchenangaben am Donnerstag wurden 100 Unternehmen aus elf Ländern nach einer umfassenden Bewertung von Faktoren wie Technologiekraft, Ergebnisse in Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung geistigen Eigentums ausgewählt.Aus Südkorea wurden insgesamt acht Unternehmen ausgezeichnet.Bestes Unternehmen aus Südkorea hinter dem Spitzenreiter Samsung war LG Chem auf Platz sieben. LG Electronics lag an elfter Stelle. Hyundai Motor rangierte auf Platz 16, Kia auf Platz 20.In der diesjährigen Liste ist Japan mit 33 Einträgen am häufigsten vertreten. Dahinter folgen die USA mit 18 Unternehmen, Taiwan mit 13 und Deutschland mit acht.