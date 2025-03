China lieferte 2024 mehr raffiniertes Öl an Nordkorea als 2023

Photo : YONHAP News

China hat letztes Jahr seine Lieferungen von raffiniertem Öl an Nordkorea deutlich gesteigert.Laut Daten der Website des Sanktionsausschusses zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats habe China im Zeitraum von Januar bis November 2024 insgesamt 280.928 Barrel raffiniertes Öl nach Nordkorea exportiert, meldete der US-Sender Radio Free Asia am Freitag. Dies liege über dem gesamten Liefervolumen von 256.861 Barrel im Jahr 2023.Unterdessen berichtete Russland nicht mehr dem Sanktionsausschuss über entsprechende Lieferungen, nachdem es im Januar letzten Jahres die Lieferung von rund 15.000 Barrel raffinierten Öls gemeldet hatte.Deshalb wird davon ausgegangen, dass die vom UN-Sicherheitsrat festgelegte Obergrenze für die jährliche Lieferung von raffiniertem Öl an Nordkorea letztes Jahr weit unterschritten wurde. Nach der 2017 angenommenen Resolution 2397 dürfen jährlich bis zu 500.000 Barrel an Nordkorea geliefert werden.Da die angegebenen Werte nur auf den von China und Russland offiziell bei den Vereinten Nationen gemeldeten Mengen beruhen, wird angenommen, dass in der Tat viel mehr raffiniertes Öl nach Nordkorea gelangt ist.