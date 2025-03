Spannung vor Verfassungsurteil zur Amtsenthebung von Präsident Yoon wächst

Photo : YONHAP News

Das Verfassungsgericht hat auch am Donnerstag noch keinen Termin für seine Entscheidung über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol bekannt gegeben.Angesichts der bisherigen Praxis, die Beteiligten zwei bis drei Tage vor der Urteilsverkündung darüber zu informieren, gilt eine Entscheidung noch in dieser Woche als unwahrscheinlich.Mittlerweile sind die einzigen noch ausstehenden Urteile im Amtsenthebungsverfahren die von Präsident Yoon und Premierminister Han Duck-soo.Wegen der sich hinziehenden Beratungen geht man davon aus, dass der Richterspruch entweder Anfang kommender Woche oder am Freitag, dem 21. März, verkündet werden könnte.Mit der näher rückenden Entscheidung zeigen sich immer deutlicher Meinungsunterschiede zwischen Regierung und Opposition.Gestern protestierten Abgeordnete der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) den dritten Tag in Folge vor dem Verfassungsgericht und forderten eine Abweisung des Verfahrens. Auf der Gegenseite marschierten Abgeordnete der Demokratischen Partei (DP) am zweiten Tag hintereinander von der Nationalversammlung nach Gwanghwamun, um für eine Bestätigung der Amtsenthebung Stimmung zu machen.