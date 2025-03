Importpreise im Februar erstmals seit fünf Monaten gesunken

Photo : YONHAP News

Die Einfuhrpreise in Südkorea sind im Februar erstmals seit fünf Monaten rückläufig gewesen.Nach Angaben der Bank of Korea am Freitag sank der im Koreanischen Won ermittelte Importpreisindex im Februar nach vorläufigen Schätzungen gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent auf 143,95.Die Notenbank nannte als Grund die gesunkenen globalen Ölpreise und den gefallenen Won-Dollar-Wechselkurs. Dies habe zu einem Preisrückgang unter anderem bei Rohstoffen wie Erdöl geführt.Der Won-Dollar-Wechselkurs fiel von durchschnittlich 1.455,79 Won pro Dollar im Januar um 0,7 Prozent auf 1.445,56 Won im Februar. Der Ölpreis fiel im Falle von Dubai Fateh von 80,41 Dollar um 3,1 Prozent auf 77,92 Dollar pro Barrel.Der Exportpreisindex sank im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent auf 134,56. Der Index war ebenfalls erstmals seit fünf Monaten rückläufig.Bei Industriegütern wurde ein Preisrückgang von 0,5 Prozent verbucht. Agrar-, Forst- und Fischereiprodukte verbilligten sich um 0,4 Prozent.