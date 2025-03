Mobiler Personalausweis ab heute landesweit erhältlich

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Freitag können Bürger in ganz Südkorea einen mobilen Personalausweis beantragen.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit hatte die Einführung des digitalen Ausweises am 27. Dezember 2024 in Städten wie der Verwaltungsstadt Sejong gestartet und schrittweise auf das gesamte Land ausgeweitet.Ab heute ist die Beantragung beim Einwohnermeldeamt der jeweils zuständigen Gemeinde möglich. Ab dem 28. März kann der Antrag zudem unabhängig vom Wohnort in allen Einwohnermeldeämtern sowie online über die Plattform „Government 24“ gestellt werden.Der mobile Ausweis wird direkt auf dem Smartphone des Nutzers ausgestellt und ist rechtlich genauso gültig wie ein herkömmlicher Personalausweis.Zur Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz werden verschiedene Sicherheitstechnologien wie Blockchain und Verschlüsselung eingesetzt. Der digitale Ausweis kann ausschließlich auf einem einzigen registrierten Smartphone installiert werden, das dem Antragsstellenden zugeordnet ist.