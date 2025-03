Kommissarischer Präsident Choi: Akzeptanz des Verfassungsgerichtsurteils essenziell für gesellschaftliche Stabilität

Photo : YONHAP News

Angesichts des bevorstehenden Urteils des Verfassungsgerichts im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol hat der kommissarische Präsident Choi Sang-mok dazu aufgerufen, die Entscheidung zu respektieren und anzunehmen.Dies sei von zentraler Bedeutung für die Stabilität der Gesellschaft und den Fortschritt des Landes.In einer Kabinettssitzung zur öffentlichen Sicherheit verwies Choi auf die wachsenden Spannungen zwischen Befürwortern und Gegnern der Amtsenthebung. Diese hätten in der Bevölkerung zunehmend Sorgen über mögliche gewaltsame Zusammenstöße ausgelöst.Choi kündigte an, dass jeder Infragestellung der Staatsgewalt – etwa durch Zerstörung von Einrichtungen, Brandstiftung oder Angriffe auf Polizeibeamte – mit Null-Toleranz begegnet werde.Um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, werde die Polizei alle verfügbaren Kräfte im Bereich rund um das Verfassungsgericht im Zentrum von Seoul zusammenziehen. Auch bedeutende staatliche Institutionen wie die Nationalversammlung würden verstärkt geschützt, um mögliche Störungen der verfassungsmäßigen Ordnung zu verhindern.Abschließend bezeichnete Choi die aktuelle Lage als Bewährungsprobe für die südkoreanische Demokratie und rief die Bürger auf, sich als mündig zu erweisen, so wie es Ansehen des Landes gerecht werde.