UN fordern von Nordkorea sofortige Freilassung südkoreanischer Missionare

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben die langfristige Inhaftierung südkoreanischer Missionare in Nordkorea als willkürlich und rechtswidrig eingestuft und deren sofortige Freilassung gefordert.In einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht erklärte die Arbeitsgruppe zu willkürlichen Inhaftierungen (WGAD) des UN-Menschenrechtsrats, dass der Freiheitsentzug für die südkoreanischen Missionare Kim Jung-wook, Kim Kuk-gi und Choi Chun-gil durch Nordkorea einer willkürlichen Inhaftierung gleichkomme.Demnach verstößt die Inhaftierung gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Die UN-Arbeitsgruppe forderte von Pjöngjang die sofortige Freilassung der Missionare, Maßnahmen zur Entschädigung und Wiedergutmachung, unabhängige Untersuchungen und Konsequenzen für die Verantwortlichen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium erklärte am Freitag in einer Stellungnahme, dass die internationale Gemeinschaft damit offiziell anerkannt habe, dass Nordkoreas Vorgehen einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstelle. Seoul forderte erneut die unverzügliche und bedingungslose Freilassung der Inhaftierten.Die Missionare waren zwischen 2013 und 2014 verhaftet worden, als sie von der chinesischen Grenzstadt Dandong aus humanitäre und missionarische Arbeit vor allem für nordkoreanische Flüchtlinge leisteten. Alle drei wurden in Nordkorea zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt und bleiben dort inhaftiert.