Offenbar Powerbank Ursache für Brand in Air-Busan-Flugzeug Ende Januar

Photo : YONHAP News

Ursache für den Brand an Bord eines Air-Busan-Flugzeugs Ende Januar war offenbar eine mitgeführte Powerbank eines Passagiers.Zu diesem Ergebnis kam der Nationale Forensische Dienst (NFS), gab am Freitag der Untersuchungsausschuss für Luftfahrt- und Eisenbahnunfälle des südkoreanischen Verkehrsministeriums bekannt.Eine Videoaufnahme eines Passagiers zum Zeitpunkt des Brandes zeige, dass die ersten Flammen aus dem Gepäckfach über der Sitzreihe 30 auf der linken Seite des Flugzeugs stachen. Zudem seien an den verkohlten Überresten einer Powerbank auf dem Boden mehrere Schmelzspuren festgestellt worden.Der NFS stufte die Wahrscheinlichkeit, dass Einrichtungen des Flugzeugs selbst der Brandherd waren, als äußerst gering ein.