Umfrage: 58 Prozent für Amtsenthebung von Präsident Yoon, 37 Prozent dagegen

Photo : YONHAP News

Laut einer aktuellen Umfrage befürworten 58 Prozent der Befragten eine Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol. 37 Prozent sind dagegen.Diese Ergebnisse wurden am Freitag von Gallup Korea veröffentlicht. Die Erhebung fand von Dienstag bis Donnerstag unter 1.001 Bürgern ab 18 Jahren statt. Die Fehlermarge liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten, das Konfidenzniveau beträgt 95 Prozent.Im Vergleich zur vorherigen Umfrage vom 4. bis 6. März sank die Zustimmung zu einer Amtsenthebung um zwei Prozentpunkte. Die Ablehnung stieg um zwei Prozentpunkte.Unter den moderaten Wählern unterstützten 69 Prozent eine Amtsenthebung, 26 Prozent waren dagegen. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung stieg die Zustimmung um zwei Prozentpunkte, während die Ablehnung um vier Prozentpunkte zunahm.In allen Altersgruppen außer bei den über 70-Jährigen überwog die Zustimmung zu einer Amtsenthebung.In der Altersgruppe 60+ hielten sich Befürworter und Gegner nahezu die Waage: 48 Prozent befürworteten die Amtsenthebung, 47 Prozent lehnten sie ab.Auf die Frage nach dem Vertrauen in das Verfassungsgericht äußerten sich 53 Prozent zustimmend; 38 Prozent gaben an, dem Gericht nicht zu vertrauen.