Kospi gibt zweiten Tag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag den zweiten Tag in Folge nachgegeben.Für den Index ging es um 0,28 Prozent auf 2.566,36 Zähler nach unten.Grund für den Rückgang sei die Entschlossenheit von US-Präsident Donald Trump, seine umstrittene Zollpolitik weiterhin voranzutreiben, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der koreanische Aktienmarkt bleibe verglichen mit den Schwankungen in den USA vergleichsweise stark, doch sollten Investoren angesichts einer Zuspitzung politischer Risiken vorsichtig bleiben, wurde Kim Ji-won von KB Securities von Yonhap zitiert.