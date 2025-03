Russische Militärflugzeuge dringen in Südkoreas Luftraumüberwachungszone ein

Photo : YONHAP News

Russische Militärflugzeuge sind am Samstag in Südkoreas Luftraumüberwachungszone KADIZ eingedrungen.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas drangen mehrere russische Militärflugzeuge gegen 9.20 Uhr nacheinander in die KADIZ über dem Ostmeer ein und verließen diese bald wieder nach Osten und Norden. Es gab keine Verletzung des südkoreanischen Luftraums.Das südkoreanische Militär identifizierte die russischen Flugzeuge noch vor deren Eintritt in die KADIZ. Es ließ Kampfjets der Luftwaffe aufsteigen, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf einen Zwischenfall umzusetzen.Der Generalstab teilte mit, er habe nach einer Kommunikation (mit der russischen Seite) festgestellt, dass es sich um eine Übung gehandelt habe. Es habe nicht die Absicht bestanden, den Luftraum zu verletzen.Im vergangenen November waren russische und chinesische Militärflugzeuge in die KADIZ eingedrungen.Eine Luftraumüberwachungszone (ADIZ) dient dazu, Militärflugzeuge, die sich dem Luftraum eines Landes nähern, frühzeitig zu identifizieren und darauf zu reagieren. Es ist jedoch eine internationale Gepflogenheit, vor dem Eintritt eines Militärflugzeugs in die ADIZ eines anderen Landes dieses darüber zu informieren.