Nordkorea verurteilt Forderung von G7 nach Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Pjöngjang hat die Forderung der Gruppe der Sieben nach einer Denuklearisierung Nordkoreas als „politische Provokation“ verurteilt.Entsprechendes äußerte ein Sprecher des Außenministeriums in einer Stellungnahme, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete.Die Außenminister der G7-Staaten hatten zuvor im Anschluss an ihr Treffen in Kanada in einer gemeinsamen Erklärung Nordkorea aufgefordert, seine Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen aufzugeben.Der Sprecher sagte, man bringe ernste Besorgnis darüber zum Ausdruck, den Besitz einer gerechtfertigten Abschreckungsfähigkeit eines souveränen Staates gegen Krieg infrage zu stellen.Eine Verletzung der Souveränität und Einmischung in innere Angelegenheiten Nordkoreas würden niemals geduldet, betonte er.Er behauptete weiter, Nordkoreas Atomstreitkräfte würden als Mittel der Gerechtigkeit für immer bestehen, das die Souveränität und territoriale Integrität des Landes schütze, einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien verhindere und die strategische Stabilität der Welt sicherstelle.Nordkorea werde seine Nuklearstreitkräfte in qualitativer und quantitativer Hinsicht ständig aktualisieren und verstärken, um auf die nukleare Bedrohung von außen im Einklang mit seiner Verfassung und weiteren inländischen Gesetzen zu reagieren, hieß es weiter.