USA bestätigen Aufnahme Südkoreas in Liste sensibler Staaten

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat die Aufnahme Südkoreas in ihre Liste der sensiblen Länder „Sensitive and Other Designated Countries List (SCL)“ bestätigt.Ein Sprecher des für die Liste zuständigen US-Energieministeriums teilte am Freitag (Ortszeit) mit, die Vorgängerregierung habe Südkorea Anfang Januar 2025 in die unterste Kategorie der SCL „Other Designated Country“ (Anderes designiertes Land) aufgenommen.Es hieß jedoch, derzeit gebe es keine neuen Beschränkungen für die bilaterale wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit Südkorea.Eine Aufnahme in die Liste bedeute nicht unbedingt, dass das betroffene Land feindliche Beziehungen mit den USA habe, erklärte das Ressort.Da Südkorea in der untersten Kategorie aufgeführt wird, werden die Beschränkungen für das Land voraussichtlich weniger streng sein als für die bereits als sensible Staaten eingestuften Länder wie China, Russland und Nordkorea. Dennoch sei mit gewissen Einschränkungen zu rechnen, weil nach US-Angaben Besuche und die Zusammenarbeit einer vorherigen internen Überprüfung unterliegen sollen.Es wird erwartet, dass die Restriktionen aufgrund der Aufnahme in die Liste ab dem 15. April wirksam sein werden.