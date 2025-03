Handelsminister: USA werden offenbar wie geplant am 2. April gegenseitige Zölle bekanntmachen

Photo : YONHAP News

Die USA werden nach Einschätzung des südkoreanischen Handelsministers offenbar wie geplant am 2. April gegenseitige Zölle bekanntmachen.Entsprechendes äußerte Handelsminister Cheong In-kyo nach der Rückkehr von seiner Reise in die USA am Sonntag am Flughafen Incheon.Die USA müssten ihr Handelsdefizit verringern. Daher habe sich ihre grundsätzliche Position nicht geändert, dass sie das Defizit durch die Einführung wechselseitiger Zölle verringern wollten, hieß es.Er halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Politik von Präsident Trump unverändert umgesetzt werde, da er sich persönlich um die Zölle kümmere, fuhr Cheong fort.Der Handelsminister sagte außerdem, dass bei seinem Besuch der Import von US-Rindfleisch kein Thema gewesen sei. Jedoch hätten die USA darauf hingewiesen, dass Südkorea Maßnahmen gegen Schwierigkeiten beim Zugang zum südkoreanischen Markt ergreifen müsse. Als Hindernisse seien Vorschriften zu Hygiene, Quarantäne und technischen Fragen genannt worden.