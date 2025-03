Ausfuhren im Januar und Februar um 4,8 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres um fast fünf Prozent gesunken.Nach Angaben der Zollbehörde am Montag beliefen sich die Ausfuhren im Januar und Februar auf 101,6 Milliarden Dollar. Dies sind verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 4,8 Prozent weniger.Die Halbleiterexporte gingen im Februar erstmals seit 16 Monaten zurück, und zwar um 2,5 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar. Die Lieferungen in den beiden ersten Monaten konnten jedoch um 2,2 Prozent zulegen.Die Einfuhren nahmen im Januar und Februar gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 99,2 Milliarden Dollar ab.In der Handelsbilanz wurde damit ein Überschuss von 2,4 Milliarden Dollar verzeichnet.