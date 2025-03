Industrieminister will erneut in die USA reisen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, könnte diese Woche erneut in die USA reisen.Nach Angaben eines Regierungsvertreters am Montag werde mit den USA über ein Treffen mit Energieminister Chris Wright in dieser Woche in Washington gesprochen. Auch die Energiekooperation zwischen beiden Ländern könnte bei dem möglichen Treffen thematisiert werden.Ahn hatte Ende Februar die USA besucht und sich mit Handelsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Er hatte damals Südkoreas Position zu den Zollplänen der USA übermittelt. Auch Maßnahmen zur Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit wurden erörtert.Wie verlautete, wolle Südkorea seinen Industrieminister ein weiteres Mal in die USA schicken, da die Kooperation bei der Gasförderung in Alaska oder im Bereich Kernenergie ein Hebel für den bilateralen Handel sein könnte.Sollte es zu dem Besuch kommen, wird Ahn voraussichtlich auch um eine Streichung Südkoreas aus der Liste der sensiblen Länder bitten. Washington hatte vor kurzem bestätigt, dass Südkorea in die „Sensitive and Other Designated Countries List“ aufgenommen wurde.