Kommissarischer Präsident: Einfluss von Aufnahme in US-Liste sensibler Staaten soll möglichst gering bleiben

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat Bemühungen gefordert, damit der Einfluss der Aufnahme in die US-Liste sensibler Staaten möglichst gering bleibt.Insbesondere solle dafür Sorge getragen werden, dass die bilaterale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie sowie im Energiebereich davon möglichst unbeeinflusst bleibt.Das sagte Choi bei einem Regierungstreffen am Montag. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass die Biden-Regierung Südkorea im Januar in die Liste der sensiblen Länder aufgenommen hatte.Er habe den Industrieminister angewiesen, sich noch diese Woche mit dem US-Energieminister zu treffen und die Angelegenheit zu erörtern, sagte Choi.Bei dem Treffen wurde auch thematisiert, dass Handelsminister Cheong In-kyo in Bezug auf gegenseitige Zölle der USA mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer gesprochen und Meinungen zu unlauteren Handelspraktiken gesammelt hatte.Südkorea müsse sich über verschiedene Kanäle über die Entwicklungen auf der US-Seite informieren und seine Bemühungen deutlich kommunizieren, so Choi weiter.Er forderte die zuständigen Ministerien zu gemeinsamen Anstrengungen auf, damit an Maßnahmen für Branchen gearbeitet wird, die sehr wahrscheinlich von gegenseitigen Zöllen betroffen sein werden.