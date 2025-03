Jens Castrop für Deutschlands U-21-Nationalmannschaft nominiert

Photo : YONHAP News

Jens Castrop von 1. FC Nürnberg ist wieder in den Kader der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft berufen worden.Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag (Ortszeit) steht der deutsch-koreanische Fußballspieler im U-21-Kader für die Spiele gegen die Slowakei und Spanien am 21. und 25. März.U-21-Cheftrainer Antonio Di Salvo berief Castrop als zentralen Mittelfeldspieler in seinen 23-köpfigen Kader.Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler hat eine südkoreanische Mutter und einen deutschen Vater.Bis vor kurzem gab es Spekulationen, dass er für die südkoreanische Nationalmannschaft auflaufen könnte.