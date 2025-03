Prognose: Erwerbstätigenzahl in Südkorea wird ab 2029 sinken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea wird laut einer Prognose ab 2029 zurückgehen.Entsprechende Daten veröffentlichte der Koreanische Informationsdienst für Beschäftigung (KEIS) am Montag.Seinen Prognosen für die Arbeitskräfteversorgung in den Jahren 2023 bis 2033 zufolge wird die Zahl der Berufstätigen ab 15 Jahren in Südkorea im Jahr 2033 bei 28,72 Millionen liegen. Damit würde es verglichen mit 2023 312.000 Personen mehr geben.Jedoch wird 2029 ein Abwärtstrend einsetzen.Der Informationsdienst nannte als Ursache, dass das Angebot an Arbeitskräften aufgrund der sinkenden Erwerbsbevölkerung zurückgehe. Dies wiederum sei eine Folge des Rückgangs der Gesamtbevölkerung.Die Erwerbsbevölkerung, das heißt die arbeitsfähigen und -willigen Menschen ab 15 Jahren, soll laut der Prognose ab 2030 sinken. Im Zeitraum 2028 bis 2033 wird ein Rückgang um 175.000 Personen erwartet.