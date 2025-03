Wirtschaft Kospi startet mit Plus von 1,73 Prozent in die Woche

Der Leitindex Kospi ist mit einem Plus von 1,73 Prozent in die Woche gestartet.



Das Börsenbarometer ging bei einem Stand von 2.610,69 Zählern aus dem Handel.



Am Freitag hatten die US-Börsen dank Schnäppchenjägern im Plus geschlossen.



Davon habe auch der Kospi am Montag profitiert und im Tagesverlauf weiter zugelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.



Auch die Bekanntgabe eines Konjunkturprogramms in China am Sonntag habe die Anlegerstimmung aufgehellt, hieß es weiter.